Из повреждённых после удара ВСУ по Геленджику домов эвакуировали 12 человек

Из повреждённых при атаке беспилотников домов Геленджика эвакуировали 12 человек, включая троих детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Временно оставшихся без жилья горожан размещают в пансионатах. С обеда комиссия начнёт оценивать причинённый зданиям ущерб.

Основной удар пришёлся на микрорайон Голубая Бухта. Там повреждены около 20 жилых домов, причём три строения разрушены полностью. Пострадали и несколько автомобилей. За медицинской помощью обратились три человека, двоих госпитализировали.

Напомним, что утром власти сообщили и о введении режима ЧС в Геленджике после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти также закрыли пляжи города и прилегающих округов.