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12 августа, 10:34

Из повреждённых после удара ВСУ по Геленджику домов эвакуировали 12 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Из повреждённых при атаке беспилотников домов Геленджика эвакуировали 12 человек, включая троих детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Временно оставшихся без жилья горожан размещают в пансионатах. С обеда комиссия начнёт оценивать причинённый зданиям ущерб.

Основной удар пришёлся на микрорайон Голубая Бухта. Там повреждены около 20 жилых домов, причём три строения разрушены полностью. Пострадали и несколько автомобилей. За медицинской помощью обратились три человека, двоих госпитализировали.

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Напомним, что утром власти сообщили и о введении режима ЧС в Геленджике после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти также закрыли пляжи города и прилегающих округов.

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Юрий Лысенко
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