Из повреждённых после удара ВСУ по Геленджику домов эвакуировали 12 человек
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Из повреждённых при атаке беспилотников домов Геленджика эвакуировали 12 человек, включая троих детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.
Временно оставшихся без жилья горожан размещают в пансионатах. С обеда комиссия начнёт оценивать причинённый зданиям ущерб.
Основной удар пришёлся на микрорайон Голубая Бухта. Там повреждены около 20 жилых домов, причём три строения разрушены полностью. Пострадали и несколько автомобилей. За медицинской помощью обратились три человека, двоих госпитализировали.
Напомним, что утром власти сообщили и о введении режима ЧС в Геленджике после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти также закрыли пляжи города и прилегающих округов.
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