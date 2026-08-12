Мэр Екатеринбурга извинился за перебои с водой и пообещал вернуть её на неделе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принёс извинения жителям за перебои с водоснабжением. Он пообещал, что вода начнёт поступать в дома в течение недели. Сначала её подадут ресурсоснабжающим организациям, затем проведут опрессовку сетей, после чего вода пойдёт в жилые дома. Это займёт несколько дней.

«Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием. Ещё раз приношу извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть жителям горячую и холодную воду. Думаю, в течение недели нам удастся исправить ситуацию», — сказал мэр, передаёт 66.RU.

Причиной проблемы стало загрязнение воды в Волчихинском водохранилище. Мутность достигала 220 единиц при норме до 110. Из-за этого станции пришлось увеличить расход реагентов, которые вступили в реакцию с грязной водой и образовали кальцинированный налёт на фильтрах. В итоге из 20 фильтров загрязнились восемь.

Напомним, в нескольких городах Свердловской области возникли перебои с водоснабжением из-за ливней и паводков. В Екатеринбурге несколько районов остались без холодного водоснабжения, а в Каменске-Уральском и Первоуральске качество воды заметно ухудшилось.