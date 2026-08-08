Уральцы массово жалуются на воду — из кранов течёт жёлтая жижа

Жители нескольких городов Свердловской области столкнулись с масштабными перебоями в водоснабжении. Из-за обильных ливней и паводков системы дали сбой — в кранах либо нет воды, либо течёт жёлтая жидкость. Уральцы делятся кадрами в соцсетях.

В Екатеринбурге шесть районов остались частично или полностью без холодной воды. На станции водоподготовки ведутся аварийные работы, проводится промывка фильтров. Вода подаётся на пониженном давлении. По словам мэра Алексея Орлова, восстановление должно завершиться до трёх часов дня. Жители выстраивались в очереди за чистой водой.

Прокуратура проводит проверку после отключения ХВС в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Подслушано Каменск-Уральский

В Каменск-Уральском качество воды ухудшилось из-за паводков. Власти снижали давление из-за дефицита реагентов, ждут пробные партии. Детсадам пообещали привезти питьевую воду. В Первоуральске воду разрешили пить только после отстаивания и кипячения, организован подвоз цистерн. Прокуратура начала проверку из-за отключения водоснабжения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тюмени из-за мощного паводка водопроводная вода приобрела стойкий болотный запах, и некоторые горожане, решившие искупаться, столкнулись с зудом головы. Значительная часть горожан стала использовать воду из бутылок, опасаясь возможных последствий. Власти заверили, что очистные системы функционируют с повышенной нагрузкой и работают в штатном режиме.