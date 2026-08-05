Амур затопил набережные Благовещенска, уровень воды продолжает расти

В начале августа на Дальнем Востоке фиксируют новый подъём воды в Амуре. За сутки уровень реки в Благовещенске вырос на 25 сантиметров — набережная города частично ушла под воду. Волны перехлёстывают через ограждения, а прогулочные зоны напоминают побережье во время шторма.

Амур затопил набережные Благовещенска и Хабаровска. Видео © Администрация Благовещенска

Местные жители в соцсетях сообщают, что вода продолжает прибывать, паводковая ситуация остаётся напряжённой.

Похожая картина и в Хабаровске. Амур затопил нижний ярус набережной стадиона имени Ленина — спуститься к воде и пройти у самой кромки теперь невозможно. При этом горожане и гости краевой столицы при первой возможности всё равно приходят на набережную, чтобы полюбоваться закатами, хотя близкий контакт с рекой уже недоступен.

Гидрологи и спасательные службы ведут круглосуточный мониторинг. Если вода поднимется ещё на несколько сантиметров, может потребоваться экстренное реагирование. Хабаровчане с тревогой вспоминают август 2013 года, когда Амур достиг рекордной отметки в 808 сантиметров. Пока о затоплении жилых домов не сообщается, но ситуация остаётся на контроле.

Ранее сообщалось, что разрушительные наводнения в России могут стать обычным делом уже через 30–40 лет. Виной всему — глобальное потепление. Больше всего от перемен пострадают Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. Раньше серьёзные потопы случались в основном на Амуре и некоторых сибирских реках, но теперь зона риска растёт.