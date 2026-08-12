72% украинских прокуроров-инвалидов поймали на лжи

У 316 из 437 украинских прокуроров с инвалидностью после проверки не подтвердились ранее установленные медицинские основания в прежнем объёме. Это 72,3% от числа прошедших проверку сотрудников, сообщили в Офисе генпрокурора Украины в ответ на запрос «Обозревателя».

По итогам пересмотра у 207 прокуроров инвалидность полностью отменили. Ещё у 109 сотрудников изменили группу инвалидности либо срок, на который она была установлена. Без изменений результаты проверки остались только у 121 прокурора — их инвалидность была подтверждена в полном объёме.

При этом итоговое число прокуроров, ранее имевших инвалидность, может быть больше. Как отмечает издание, часть сотрудников могла по собственному желанию уволиться из органов прокуратуры и не проходить проверку. Точное количество таких бывших работников прокуратуры не приводится.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины правоохранители разоблачили семейный подряд врачей, которые длительное время оформляли фиктивные справки об инвалидности. Мать и сын, работавшие в одном из местных медучреждений, были задержаны при получении взятки в размере 3 тысяч долларов, а в ходе обысков у них изъяли ещё 1,7 тысячи евро наличными.