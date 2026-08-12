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12 августа, 16:17

В Москве начали заочно судить внучатого племянника Джона Кеннеди за наёмничество

Коннор Кеннеди. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jconorkennedy

Коннор Кеннеди. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jconorkennedy

Басманный районный суд Москвы начал заочно рассматривать дело гражданина К. Кеннеди, обвиняемого в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Об этом сообщает газета «Известия».

Предположительно, подсудимым является Коннор Кеннеди — внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и внук бывшего американского генпрокурора Роберта Кеннеди. Однако полное имя фигуранта в доступной карточке дела не указано, поэтому его личность официально не подтверждена, уточняется в телеграм-канале издания.

Кеннеди вменяют часть 3 статьи 359 УК РФ — участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Эта статья предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, Life.ru ещё в 2022 году писал о признании Коннора Кеннеди в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Тогда родственник бывшего президента США заявлял, что отправился на Украину добровольно. По его собственным слоам, в 2022 году американец присоединился к украинскому иностранному легиону и участвовал в боях на Харьковском направлении. По его словам, до поездки он не имел военного опыта и провёл на Украине непродолжительное время. Кеннеди утверждал, что скрыл своё настоящее имя и происхождение от сослуживцев. После возвращения в США он призывал оказывать Киеву дальнейшую поддержку.

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Юрий Лысенко
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