Напомним, Life.ru ещё в 2022 году писал о признании Коннора Кеннеди в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Тогда родственник бывшего президента США заявлял, что отправился на Украину добровольно. По его собственным слоам, в 2022 году американец присоединился к украинскому иностранному легиону и участвовал в боях на Харьковском направлении. По его словам, до поездки он не имел военного опыта и провёл на Украине непродолжительное время. Кеннеди утверждал, что скрыл своё настоящее имя и происхождение от сослуживцев. После возвращения в США он призывал оказывать Киеву дальнейшую поддержку.