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11 августа, 12:12

Суд признал вину нациста Оберландера в убийстве более 3 тысяч граждан СССР

Гельмут Оберландер. Обложка © Telegram / Следком

Гельмут Оберландер. Обложка © Telegram / Следком

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал доказанной вину нациста Гельмута Оберландера в убийстве тысяч советских граждан во время Великой Отечественной войны. Уголовное дело прекращено в связи со смертью фигуранта.

«Вина Оберландера доказана. Уголовное дело прекратить в связи со смертью», — огласила решение судья.

По материалам дела, с августа по ноябрь 1942 года Оберландер вместе с другими участниками зондеркоманды 10а был причастен к уничтожению не менее 3290 советских граждан на оккупированных территориях Ростовской области и Краснодарского края.

Следствие установило, что Оберландер служил переводчиком в нацистском подразделении и участвовал в карательных операциях против мирных жителей и советских военнопленных.

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Напомним, нацистский преступник, будучи членом зондеркоманды, в годы Великой Отечественной войны принимал участие в убийстве более трёх тысяч граждан СССР в Краснодарском крае и Ростовской области. Он лично руководил четырьмя карательными операциями против мирного населения и военнопленных. После победы СССР в Великой Отечественной нацист бежал в Канаду, где и прожил до глубокой старости, пока не умер. В РФ его было решено судить посмертно.

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Александра Вишнякова
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