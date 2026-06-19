Украинский полицай Гельмут Оберландер будет посмертно судим за геноцид в годы ВОВ

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в отношении нациста Гельмута Оберландера. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, её цитирует пресс-служба ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Канады, уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)», — сказала она.

Известно, что Оберландер в 1942 году работал переводчиком в составе зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана. Он лично участвовал в четырёх карательных операциях против мирных жителей и военнопленных на территории Краснодарского края и Ростовской области. По оценке СК, в результате этих действий были убиты не менее 3 290 советских граждан.

Оберландер после победы СССР бежал от органов предварительного следствия, покинув Европу. В 1954 году он объявился в Канаде и старался не афишировать своё фашистское прошлое. Нацисту удалось получить канадский паспорт и дожить до глубокой старости. Умер он осенью 2021 года в 97-летнем возрасте.

Вина фигуранта подтвердилась совокупностью доказательств, включая показания свидетелей, материалы экспертиз и трофейные немецкие документы, уточнила Петренко. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения в общем порядке, добавили в Следственном комитете.

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