1 мая, 11:56

«Над пропастью во лжи»: Захарова ждёт знакового решения Канады по нацисту Гунько

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Решение суда в Эдмонтоне по иску о попытке восстановить стипендиальный фонд имени нациста Ярослава Гунько при Университете Альберты станет знаковым для всей судебной системы Канады. Об этом сообщил фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В апреле канадское издание Edmonton Journal сообщило, что исход дела может повлиять на то, как университет поступит с другими пожертвованиями от бывших членов дивизии СС на сумму около 1,1 миллиона долларов. Родные Гунько настаивают, что университет не должен был «прогибаться перед непроверенными, недоказанными и ложными обвинениями».

«Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев. Итоговое решение суда также будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады... Канада над пропастью во лжи», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Скандал вокруг Гунько разгорелся в сентябре 2023 года, когда спикер палаты общин Канады Энтони Рота пригласил 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» на выступление Владимира Зеленского. Тогдашний глава МИД Канады Мелани Жоли назвала произошедшее «абсолютно неприемлемым» и «позором для палаты, для канадцев», после чего Рота ушёл в отставку, а премьер Джастин Трюдо принёс извинения.

Генпрокуратура РФ объявила Гунько в международный розыск за убийство не менее 500 граждан СССР, а Следственный комитет России настаивает на его причастности к расстрелам и сожжениям людей в жилых домах и костёле. Посол России в Оттаве Олег Степанов подтвердил, что Москва продолжит добиваться экстрадиции нациста, несмотря на попытки канадских властей его защитить.

Захарова рассказала о попытках героизировать украинских нацистов на Западе
Ранее бразильский писатель Габриэль Вальдман, переживший ужасы холокоста, потребовал высшей меры для бывшего эсэсовца Ярослава Гунько. Поводом стал инцидент 2023 года в канадском парламенте, где депутаты стоя аплодировали 98-летнему ветерану дивизии СС «Галичина».

BannerImage
Анастасия Никонорова
