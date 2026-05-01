Решение суда в Эдмонтоне по иску о попытке восстановить стипендиальный фонд имени нациста Ярослава Гунько при Университете Альберты станет знаковым для всей судебной системы Канады. Об этом сообщил фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В апреле канадское издание Edmonton Journal сообщило, что исход дела может повлиять на то, как университет поступит с другими пожертвованиями от бывших членов дивизии СС на сумму около 1,1 миллиона долларов. Родные Гунько настаивают, что университет не должен был «прогибаться перед непроверенными, недоказанными и ложными обвинениями».

«Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев. Итоговое решение суда также будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады... Канада над пропастью во лжи», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Скандал вокруг Гунько разгорелся в сентябре 2023 года, когда спикер палаты общин Канады Энтони Рота пригласил 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» на выступление Владимира Зеленского. Тогдашний глава МИД Канады Мелани Жоли назвала произошедшее «абсолютно неприемлемым» и «позором для палаты, для канадцев», после чего Рота ушёл в отставку, а премьер Джастин Трюдо принёс извинения.

Генпрокуратура РФ объявила Гунько в международный розыск за убийство не менее 500 граждан СССР, а Следственный комитет России настаивает на его причастности к расстрелам и сожжениям людей в жилых домах и костёле. Посол России в Оттаве Олег Степанов подтвердил, что Москва продолжит добиваться экстрадиции нациста, несмотря на попытки канадских властей его защитить.

Ранее бразильский писатель Габриэль Вальдман, переживший ужасы холокоста, потребовал высшей меры для бывшего эсэсовца Ярослава Гунько. Поводом стал инцидент 2023 года в канадском парламенте, где депутаты стоя аплодировали 98-летнему ветерану дивизии СС «Галичина».