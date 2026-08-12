Две тысячи артистов и 650 событий: Чем удивит гостей ВФМ-2026 на Урале

Около 650 мероприятий подготовили для участников ВФМ-2026 в Екатеринбурге. Фестиваль объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона вместе с председателем организационного комитета Международного фестиваля молодёжи, Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко осмотрели основные объекты. До приезда первых волонтёров осталось меньше месяца.

Участникам предложат креативные лаборатории и мастерские, посвящённые цифровизации, IT, науке и образованию. В программу также войдут спортивные, культурные и творческие мероприятия, многие из которых готовятся совместно с «Движением Первых».

Гостей ждут гастрономический фестиваль, кинопоказы, концерты, шоу и выступления российских и зарубежных экспертов. Отдельный блок с театральными постановками, музыкальными вечерами и танцевальными мастер-классами познакомит участников с культурами разных стран.

Всего на фестивальных площадках выступят около двух тысяч артистов. Присоединиться к событию смогут и жители Свердловской области: на программу «Горожане» зарегистрировались уже свыше семи тысяч человек.

Особое внимание организаторы уделят безопасности объектов и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Церемонии открытия и закрытия покажут по российскому телевидению.

Напомним, фестиваль пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его главная программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.