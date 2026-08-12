Фестиваль рекламы «Красное Яблоко» объявил жюри 36-го сезона

В России объявлен состав международного жюри фестиваля рекламы «Красное яблоко» (Red Apple). В него войдёт более 85 специалистов из более чем 40 стран с нескольких континентов: топ-менеджеры и основатели независимых и мировых сетевых агентств, представители брендов, лидеры профессиональных рейтингов, члены жюри и обладатели Гран-при Cannes Lions, а также эксперты с большим портфелем наград ведущих международных фестивалей.

Для участников «Красного яблока» такой состав становится возможностью представить свою работу профессионалам, которые формируют повестку рекламной индустрии на разных рынках. Помимо прочего, участие в фестивале даёт возможность получить до 9 баллов в Национальных рейтингах креативности и эффективности агентств АКАР и до 6 баллов в Рейтингах креативности агентств и брендов АКМА, а также победители «Красного яблока» (Red Apple) смогут пройти напрямую в шорт-лист FIAP 2026 после регистрации работ, результаты фестиваля учитываются в FIAP Grand Slam Ranking и The Drum global ranking.

Жюри будут оценивать работы участников в рамках нескольких блоков-номинаций. Так, председателями блока «Креатив» станут Ciro Ribeiro Rocha, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation (Бразилия), и Thomas Hongtack Kim, CCO & Partner, Paulus (Южная Корея). Экспертам предстоит рассмотреть рекламные кампании, дизайн, видео, диджитал-решения, брендированный контент и другие форматы.

В блоке «Маркетинг» оценивать связь между задачей бренда, выбранной стратегией и достигнутым результатом будут управляющие директора, директора по стратегии, президенты международных рекламных ассоциаций и другие специалисты из Чили, ОАЭ, Сингапура и других стран. Председателем блока выступит Asia Ali, Managing Director, MKVDigital (ОАЭ).

В блоке «Медиа» проекты оценят партнеры медийных агентств, директора медиадепартаментов и другие эксперты из Канады, Индонезии, Мексики и Колумбии. Председателем блока станет Rafik Belmesk, Partner & Head of Strategy, Courage (Канада). Жюри рассмотрит работы, в которых медиарешение помогает бренду по-новому взаимодействовать с аудиторией: через точный выбор каналов, понимание поведения людей, силу контекста и измеримый результат кампании.

В блоке «Молодые креаторы» начинающие специалисты работают с реальными брифами от брендов и социальных проектов. В этом году задания для участников подготовили Ночлежка, Сбер и Pulpy. Председателем блока станет Alejandro Monrroy, Director General CICLOPE STUDIO (Боливия). Этот блок помогает молодым авторам пройти путь от брифа до идеи в условиях, близких к реальной индустриальной практике.

Ранее в Москве подвели итоги VII фестиваля-форума «Российская креативная неделя». Заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что креативные индустрии становятся одним из инструментов структурной перестройки и ухода от сырьевой модели. Он подчеркнул, что к 2030 году стоит задача выйти на показатель в 6% ВВП. По словам вице-премьера, работа выстраивается как сквозная, затрагивающая конкурентоспособность самых разных отраслей.