В Адыгее отменили ежегодный фестиваль сыра из соображений безопасности

В Адыгее отменили ежегодный фестиваль сыра, который должен был пройти в сентябре. Решение принято из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Фестиваль проводился с 2010 года и считался одним из главных гастрономических событий Кавказа — в 2025 году его посетили 70 тысяч человек.

Организаторами выступали региональные минсельхоз и комитет по туризму. Мероприятие традиционно проходило в горной местности Адыгеи и включало мастер-классы, концерты и ярмарки.

Оргкомитет заявил, что отмена в этом году не означает отказа от фестиваля в будущем. В Адыгее строится этнопарк «Дегуакская поляна», который станет новой постоянной площадкой для его проведения.

Ранее в ночь с 7 на 8 августа российские силы ПВО отразили налёт беспилотников в нескольких регионах на юге страны, в том числе в Адыгее. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в Тахтамукайском районе в ауле Старобжегокай обломки сбитого БПЛА повредили окна жилого дома и хозпостройку. Жертв и пострадавших нет.