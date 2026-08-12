Слёт операторов дронов «Дронница» перенесли из-за угрозы удара

Пятый Всероссийский слёт «Дронница» в Новгородской области не состоится в запланированные даты из-за угрозы атаки БПЛА. Информация появилась в официальном телеграм-канале мероприятия.

Решение о переносе приняли после получения данных разведки. Аналитический центр КЦПН (Координационный центр помощи Новороссии) выяснил, что противник планировал нанести комбинированный удар прямо во время форума.

Характер готовящейся операции требовал стягивания значительных сил ПВО и спецслужб. Это временно оголило бы важные промышленные объекты и военные базы в Новгородской и соседних областях.

Организаторы посчитали такой шаг неверным и слишком рискованным. Проводить встречу в подобных условиях, по их оценке, было бы самонадеянно.

Ещё одна причина корректировки планов — кадровые перестановки. Появился новый командующий Войск Беспилотных Сил, и сейчас идёт выстраивание взаимодействия с обновлённой командой.

Команда проекта подчеркнула: это не отмена, а именно перенос. Участников, экспонентов и партнёров благодарят за подготовку и обещают предоставить новые возможности на будущем событии.

«Дронница» пройдёт позже и в другом месте. Подробности обещают раскрыть вскоре в телеграм-канале организаторов.