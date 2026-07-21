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Регион
21 июля, 16:43

Фестиваль Outline 2026 в Подмосковье отменили по соображениям безопасности

Обложка © VK / OUTLINE FESTIVAL

Обложка © VK / OUTLINE FESTIVAL

Фестиваль музыки и искусства Outline 2026, который должен был пройти в Подмосковье с 21 по 27 июля, не состоится. Об этом объявили организаторы мероприятия в своём телеграм-канале.

«Администрация Талдомского района вынесла распоряжение об отмене события в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения», — сказано в тексте.

По словам команды фестиваля, она приложила все усилия, чтобы событие всё-таки прошло, но добиться этого не удалось. Организаторы выразили надежду, что проект вернётся в будущем. Как вернуть деньги за купленные билеты, расскажут позднее.

Outline — это фестиваль музыки и искусства, который длится несколько дней. Его проводят на площадке бывшего детского лагеря «Салют» в Талдомском районе, примерно в 90 километрах от столицы.

В России прошла неделя крупных музыкальных фестивалей
В России прошла неделя крупных музыкальных фестивалей

Ранее из соображений безопасности отменили и знаменитый Грушинский фестиваль в Самарской области. По словам организаторов, в 2026 году барды не смогут собраться на традиционной поляне у Мастрюковских озёр, где слёт авторской песни обычно проходит в начале июля. Этот фестиваль проводится с 1968 года в память о студенте и барде Валерии Грушине.

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Вероника Бакумченко
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