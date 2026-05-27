27 мая, 08:27

Легендарный Грушинский фестиваль отменён по соображениям безопасности

Обложка © Всероссийский Грушинский фестиваль авторской песни

Грушинский фестиваль в Самарской области, куда каждый год съезжаются барды со всей страны, в 2026 году не состоится из-за вопросов безопасности. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В Грушинском клубе объяснили, что обстановка пока не позволяет собрать участников на традиционной поляне у Мастрюковских озёр. Именно там фестиваль авторской песни обычно проходит в первые выходные июля.

Легендарный Грушинский фестиваль проводится с 1968 года в память о студенте и барде Валерии Грушине, погибшем в реке Уда в Иркутской области при спасении тонувших детей. Это крупнейший в мире слёт авторской песни. В 2025 году мероприятие собрало более 30 тысяч человек.

Владимир Озеров
