В Сан-Паулу прошёл первый фестиваль московских видеоигр

В Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая прошёл первый Фестиваль московских видеоигр. Гости мероприятия смогли протестировать девять проектов резидентов и партнёров Московского кластера видеоигр и анимации. Фестиваль был приурочен к бизнес-миссии Агентства креативных индустрий Москвы и Московского кластера видеоигр и анимации в Бразилию.

Игры представили сразу в трёх форматах. Один из них — брендированная мобильная игровая станция, автобус Moscow Game Hub. Также проекты были доступны в одном из крупнейших киберспортивных центров Сан-Паулу Login House eXP и в сети партнёрских компьютерных клубов города.

Руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что для столицы это первая масштабная презентация видеоигровой индустрии в Латинской Америке.

«Для Москвы это первая масштабная презентация видеоигровой индустрии в Латинской Америке. За четыре дня фестиваля наши игры лично протестировали около 2 тысяч бразильцев. Мы видели высокий интерес со стороны аудитории: посетители общались с представителями индустрии, следили за стримами и публикациями локальных авторов. Фестиваль — продолжение системной работы города по выводу московских студий на международные рынки: только в 2025 году при поддержке Москвы они заключили 36 экспортных контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей», — сказала Агамова.

Бразильской аудитории показали игры разных жанров. В программе были тактические и командные шутеры, хорроры, экшен-проекты, приключенческие игры и проекты с авторской визуальной стилистикой. В фестивале участвовали 1C Game Studios с игрой «Калибр», Terrabyte Games с Run Away From Me: Alexandra, Hanuman Games с Toto’s Journey, Steel Balalaika с Broken Arrow, Game Art Pioneers с «Разведка 1944», Watt с GRIMPS, Antelus Games с Sea Walker Saga, Buka с Awaken: Astral Blade и Vampire Squid с MEATGRINDER.

Участники акции в киберспортивном клубе положительно оценили один из представленных проектов.

«В восторге от этой игры! Это совершенно другой шутер, не похожий ни на что из того, к чему я привык. Я обычно играю в CS и думал, меня уже сложно чем-то удивить, но тут случился вау-эффект: всё динамичнее, ярче, по-настоящему захватывает», — поделились участники акции.

Отдельным элементом фестиваля стала мобильная игровая станция Moscow Game Hub. Брендированный автобус переоборудовали в игровую площадку. Он стартовал на проспекте Паулиста — главной улице Сан-Паулу — и курсировал по городу. Посетители могли бесплатно протестировать игры московских студий, познакомиться с проектами резидентов кластера и получить информацию о российской игровой индустрии.

Местные жители отметили необычный формат презентации.

«Это был просто невероятный опыт, я в полном восторге! Игры очень увлекательные и весь процесс продуман до мелочей, то, как всё организовано прямо в автобусе. Нам всё безумно понравилось, особенно моей дочери — она в восторге от игр. И добро пожаловать, Россия! Спасибо, что приехали к нам в Бразилию!» — рассказали участники фестиваля.

Известный бразильский стример StarShimas, который также принял участие в акции, отметил особенности российских игр и самого формата Moscow Game Hub.

«Российские игры по сюжету очень необычные и отличаются от того, во что мы обычно играем. У нас популярны гонки и привычные соревновательные жанры, а здесь больше внимания к атмосфере, персонажам и визуалу. Особенно запомнилась игра GRIMPS: это шутер, но в ней есть необычные монстры и яркий визуальный стиль, порадовало также что все это происходит в Москве. Это очень здорово, что у российских студий есть такое место, как Moscow Game Hub (Московский кластер видеоигр и анимации), «дом» для разработчиков, где они могут работать, показывать проекты. В Бразилии похожей инфраструктуры, к сожалению, почти нет», — прокомментировал он.

Московский кластер видеоигр и анимации, который за рубежом представлен как Moscow Game Hub, является инфраструктурой полного цикла для разработки видеоигр и анимационного контента. Кластер объединяет производственные, образовательные, акселерационные и экспортные инструменты для студий, работающих в сфере видеоигр, анимации и смежных креативных технологий.

Бразилия считается крупнейшим игровым рынком Латинской Америки и одним из наиболее перспективных направлений для международного продвижения видеоигровых проектов. Фестиваль московских видеоигр в Сан-Паулу стал первым масштабным публичным показом проектов резидентов и партнёров Московского кластера видеоигр и анимации в регионе.

