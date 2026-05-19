Более 100 пар вступят в брак на III Всероссийском свадебном фестивале

Уже свыше 100 молодожёнов из разных регионов страны подали заявки на участие в III Всероссийском свадебном фестивале, который пройдёт 8 и 9 июля. В День семьи, любви и верности они примут участие в торжественных церемониях бракосочетания в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Среди участников — Роман Румачик и Татьяна Крючкова из Ставропольского края. Пара отмечает, что участие в фестивале позволяет начать совместную жизнь в атмосфере, где ценятся любовь, верность и уважение к традициям.

«Для нас фестиваль — символ того, что семья была, есть и будет главной ценностью страны. Мы хотим стать частью большой и доброй истории, где ощущается единство людей со всей России. Это возможность показать, что современная семья может быть счастливой, дружной и активной», — отмечает пара.

Другая пара — Антон Русмиленко и Виктория Юрко из Ямало-Ненецкого автономного округа. Их история объединяет разные культуры, а главными ценностями остаются поддержка близких и уважение к корням. Влюблённые отмечают, что им хорошо знакома цена единства, а семья — это главное в их жизни. Заветной мечтой молодожёнов является собственный дом, куда они смогут приглашать своих близких и создавать свои традиции.

Подать заявку на участие в фестивале можно до 22 мая. Мероприятие организовано Национальным центром «Россия» совместно с Правительством Москвы и Главным управлением ЗАГС.

