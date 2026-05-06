В Алупке завершился фестиваль культуры «Явление»

В Алупке завершился второй фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление». За пять дней на территории храма Архангела Михаила прошло более 80 событий — от лекций и мастер-классов до концертов и встреч с артистами.

Организаторы делают ставку на необычный для города формат: соединение духовной, просветительской и светской программы. Днём участники обсуждали историю Крыма, искусство, литературу и культурные традиции, а вечером слушали музыку — от старинных мелодий до джаза и фолка.











За два года в фестивале приняли участие Александр Ф. Скляр, Даниил Крамер, Борис Березовский, Олег Аккуратов, Александр Гиндин, Никита Мельников, Полина Шабунина, Алиса Шагимуратова, Сандра Фракенберг, Мариам Мерабова, Сергей Старостин и ансамбль «Сирин».

Ведущей концертов на главной сцене стала телеведущая Тутта Ларсен. Она не только представляла артистов, но и задавала общий ритм программы, где рядом оказались академическая музыка, фольклор, детские события и разговоры о будущем города.

Викарий Симферопольской и Крымской епархии, настоятель храма Архистратига Михаила Нестор назвал храм не только местом молитвы, но и пространством для людей, неравнодушных к искусству.

«В храме человек может прикоснуться к красоте — и к молитвенной, духовной, и к культурной. Когда мы слышим красивую музыку или видим настоящую живопись, нам открывается жизнь, наполненная радостью и божественным смыслом», — отметил он.

После фестиваля в Алупке планируют развивать постоянные культурные форматы. Среди них — резиденции для художников, писателей и артистов, театральный фестиваль, события для молодого кино и литературы, а также киноконцерты с симфоническим оркестром.

Организаторы считают, что «Явление» может стать для Алупки не разовым майским событием, а началом новой культурной траектории. Идея в том, чтобы город жил не только курортным сезоном, но и собственной насыщенной повесткой для жителей, гостей и творческих сообществ