Беспилотные войска России возглавил генерал-полковник Денис Лямин

Генерал-полковник Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооружённых сил России. О кадровом решении сообщил президент Владимир Путин.

«Войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин», — заявил глава государства на совещании с руководством Министерства обороны.

Встреча посвящена совершенствованию структуры военного ведомства. На ней Путин также объявил о смене командующих группировками войск «Центр» и «Восток».

До нового назначения Лямин занимал руководящие должности в Центральном военном округе и был начальником штаба группировки войск «Центр». Воинское звание генерал-полковника ему присвоили в 2025 году.

Войска беспилотных систем были сформированы в ВС РФ в 2025 году как отдельный род войск. В их составе созданы органы управления, штатные полки и другие подразделения, работающие с воздушными, наземными и морскими беспилотными комплексами.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении формирования войск беспилотных систем. Тогда в Минобороны сообщили, что для нового рода войск определена структура и созданы органы военного управления на всех уровнях.