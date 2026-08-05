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5 августа, 09:55

Беспилотные войска России возглавил генерал-полковник Денис Лямин

Обложка © ТАСС / Нозим Каландаров

Обложка © ТАСС / Нозим Каландаров

Генерал-полковник Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооружённых сил России. О кадровом решении сообщил президент Владимир Путин.

«Войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин», — заявил глава государства на совещании с руководством Министерства обороны.

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Встреча посвящена совершенствованию структуры военного ведомства. На ней Путин также объявил о смене командующих группировками войск «Центр» и «Восток».

До нового назначения Лямин занимал руководящие должности в Центральном военном округе и был начальником штаба группировки войск «Центр». Воинское звание генерал-полковника ему присвоили в 2025 году.

Войска беспилотных систем были сформированы в ВС РФ в 2025 году как отдельный род войск. В их составе созданы органы управления, штатные полки и другие подразделения, работающие с воздушными, наземными и морскими беспилотными комплексами.

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Ранее Life.ru рассказывал о завершении формирования войск беспилотных систем. Тогда в Минобороны сообщили, что для нового рода войск определена структура и созданы органы военного управления на всех уровнях.

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Марина Фещенко
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