«От этого зависят жизни»: Студент бросил учёбу и уже девять месяцев защищает Родину в беспилотных войсках

Российские студенты всё чаще идут служить в войска беспилотных систем (БпС), рассказало Минобороны. Речь идёт об учащихся как ВУЗов, так и колледжей.

«Молодые люди добровольно подают заявления, чтобы посвятить себя служению Родине в новом роде войск», — говорится в сообщении.

Среди них — Вадим из Иркутской области. По словам парня, о новых войсках он узнал из новостей. Учиться в университете молодому человеку оставалось всего полтора года, но желание служить Родине, признаётся доброволец, взяло верх.

«Поэтому я взял академический отпуск и заключил контракт», — поделился бывший студент.

Служба началась хорошо: прибыв в подразделение, Вадим и другие новобранцы прошли профориентационное тестирование, которое позволяет лучше узнать о навыках и склонностях военнослужащего для подбора оптимальной должности.

Боец служит уже девятый месяц, его назначили оператором по сбору и обработке информации, присылаемой с линии соприкосновения. Контракт скоро завершится, но военнослужащий хочет продлить его ещё на год. По словам Вадима, на службе очень важно чётко и своевременно выполнять все поручения, поэтому он всегда действует максимально быстро.

«От этого зависят жизни людей», — заключил боец.

Напомним, Минобороны запретило переводить военнослужаших войск БпС в другие подразделения без их личного согласия. Это прописано как в контракте о прохождении воинской службы, так и в директивах оборонного ведомства, которым следуют в войсковых частях. Контракт заключается минимум на год.