«Максимально удобный»: Российский боец назвал самый востребованный дрон в зоне СВО
Оператор БпС назвал дрон «ПВХ-1» самым востребованным в зоне СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio
В зоне специальной военной операции беспилотники продолжают играть важную роль при выполнении боевых задач. Самым востребованным беспилотником Армии России сейчас является дрон«ПВХ-1». Об это сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор
«ПВХ-1» относится к многоцелевым дронам. Его конструкция позволяет применять аппарат в разных условиях и быстро адаптировать под конкретные задачи подразделений.
«Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешёвый и простой», — приводит слова бойца РИА «Новости».
По словам военного, этот беспилотник выполняет сразу несколько задач. Аппарат используют для разведки, нанесения ударов по целям и дистанционного минирования местности.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об улучшении работы службы горючего группировки войск «Север». Специалисты усилили защиту топливозаправщиков от атак беспилотников и повысили эффективность их эксплуатации.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.