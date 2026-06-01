1 июня, 04:08

«Максимально удобный»: Российский боец назвал самый востребованный дрон в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

В зоне специальной военной операции беспилотники продолжают играть важную роль при выполнении боевых задач. Самым востребованным беспилотником Армии России сейчас является дрон«ПВХ-1». Об это сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор

«ПВХ-1» относится к многоцелевым дронам. Его конструкция позволяет применять аппарат в разных условиях и быстро адаптировать под конкретные задачи подразделений.

«Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешёвый и простой»,приводит слова бойца РИА «Новости».

По словам военного, этот беспилотник выполняет сразу несколько задач. Аппарат используют для разведки, нанесения ударов по целям и дистанционного минирования местности.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об улучшении работы службы горючего группировки войск «Север». Специалисты усилили защиту топливозаправщиков от атак беспилотников и повысили эффективность их эксплуатации.

