«Максимально удобный»: Российский боец назвал самый востребованный дрон в зоне СВО

В зоне специальной военной операции беспилотники продолжают играть важную роль при выполнении боевых задач. Самым востребованным беспилотником Армии России сейчас является дрон«ПВХ-1». Об это сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор

«ПВХ-1» относится к многоцелевым дронам. Его конструкция позволяет применять аппарат в разных условиях и быстро адаптировать под конкретные задачи подразделений.

«Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешёвый и простой», — приводит слова бойца РИА «Новости».

По словам военного, этот беспилотник выполняет сразу несколько задач. Аппарат используют для разведки, нанесения ударов по целям и дистанционного минирования местности.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об улучшении работы службы горючего группировки войск «Север». Специалисты усилили защиту топливозаправщиков от атак беспилотников и повысили эффективность их эксплуатации.