Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 06:38

Остекление дома и хозпостройка повреждены обломками беспилотника в Адыгее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

В ночь на субботу, 8 августа, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в ряде южных регионов России, включая Республику Адыгея. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своём официальном канале.

В Тахтамукайском районе, в ауле Старобжегокай, падение обломков сбитого аппарата привело к повреждениям. По информации руководителя республики, пострадали остекление частного дома и хозяйственная постройка.

Кумпилов подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают профильные службы для оценки ущерба и устранения последствий падения обломков.

ПВО за утро сбила 83 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
ПВО за утро сбила 83 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу 15 регионов России, а также над акваторией Азовского моря.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Адыгея, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar