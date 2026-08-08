Остекление дома и хозпостройка повреждены обломками беспилотника в Адыгее

В ночь на субботу, 8 августа, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в ряде южных регионов России, включая Республику Адыгея. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своём официальном канале.

В Тахтамукайском районе, в ауле Старобжегокай, падение обломков сбитого аппарата привело к повреждениям. По информации руководителя республики, пострадали остекление частного дома и хозяйственная постройка.

Кумпилов подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают профильные службы для оценки ущерба и устранения последствий падения обломков.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу 15 регионов России, а также над акваторией Азовского моря.