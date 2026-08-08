ПВО за утро сбила 83 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Утром 8 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Все цели перехвачены дежурными расчётами ПВО.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 8 августа 2026 года Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. В ходе отражения налёта было уничтожено 12 БПЛА. К работе привлекались как стационарные расчёты противовоздушной обороны, так и мобильные группы.