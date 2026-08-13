Двое военных погибли при крушении вертолёта Apache в Техасе

Двое американских военнослужащих погибли при крушении ударного вертолёта AH-64 Apache в штате Техас. Машина, приписанная к военной базе Форт-Худ, рухнула в районе города Саладо, сообщил представитель офиса шерифа округа Белл Клифф Коулман.

Вертолёт упал в поле, после чего начался природный пожар. К его тушению пришлось привлекать экстренные службы и военных спасателей.

«По данным отдела уголовных расследований Форт-Худа, ведущего расследование, это был вертолёт Apache, на борту которого находились два человека. В 14:30 официально констатировали их смерть», – сообщил Коулман.

Причины падения пока не называются. Расследованием занимается подразделение уголовных расследований Форт-Худа.

AH-64 Apache относится к ударным вертолётам сухопутных войск США и используется для поддержки наземных подразделений и поражения бронированных целей.

Ранее Life.ru писал, что на базе Мирамар в Калифорнии полностью выгорел американский истребитель пятого поколения F-35. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Причины пожара военные тогда не раскрыли, заявив, что обстоятельства происшествия устанавливаются.