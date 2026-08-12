Истребитель F-16 разбился в Турции

В Турции потерпел крушение многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает Минобороны страны 12 августа.

Воздушное судно выполняло учебный полет. По предварительным сведениям, лётчик успел покинуть машину и остался жив.

Информация о месте падения борта пока не раскрывается. Специалистам только предстоит выяснить, что именно привело к аварии.

Причины инцидента на данный момент не уточняются. Официальные ведомства сообщат детали после завершения первичного расследования.

F-16 Fighting Falcon представляет собой одномоторный самолет четвертого поколения. Его относят к классу легких многоцелевых машин, способных решать широкий круг задач.

Изначально разработкой истребителя занималась компания General Dynamics. Проект создавался по заказу Военно-воздушных сил США.

Ранее сообщалось, что Турция направила в Эстонию пять F-16 для миссии НАТО в Балтии. Дежурство авиаконтингента продлится с 1 августа по 30 ноября.

F-16 Fighting Falcon — американский лёгкий многоцелевой истребитель четвёртого поколения разработки General Dynamics (ныне Lockheed Martin), первый полёт — 1974 год, принят на вооружение ВВС США в 1978-м. Выполнен по нормальной аэродинамической схеме с одним двигателем (Pratt & Whitney F100 или General Electric F110), максимальная взлётная масса свыше 19 т, практический потолок порядка 15–18 км. Вооружение: 20-мм пушка M61 Vulcan, управляемые ракеты «воздух–воздух» и «воздух–поверхность», бомбы, предусмотрена подвеска топливных баков и контейнеров целеуказания. Выпущено более 4600 машин, состоит на вооружении более 25 стран, применялся в конфликтах на Ближнем Востоке, Балканах и в Афганистане.