Турция направила в Эстонию пять F-16 для миссии НАТО в Балтии

Турция завершила переброску пяти истребителей F-16 и личного состава на авиабазу Амари в Эстонии. Как сообщили в Минобороны республики, самолёты будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

По данным ведомства, дежурство турецкого контингента продлится с 1 августа по 30 ноября 2026 года. В этот период экипажи будут выполнять задачи в рамках программы Baltic Air Policing.

Официальная церемония передачи миссии от Португалии Турции запланирована на 31 июля. После этого турецкие военные приступят к несению боевого дежурства.

В Минобороны Эстонии отметили, что подразделения будут круглосуточно обеспечивать готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации и участвовать в совместных мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне.

Тем временем в странах НАТО обсуждают проблемы с наращиванием выпуска боеприпасов. Западные СМИ сообщали, что одной из неожиданных трудностей для оборонной промышленности стал дефицит хлопка, который используется при производстве нитроцеллюлозы — одного из основных компонентов пороха. Из-за этого, как утверждалось, часть предприятий столкнулась с ограничениями при увеличении объёмов выпуска артиллерийских снарядов и других боеприпасов.