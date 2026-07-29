Владимир Зеленский выразил крайнее недоумение из-за того, что Североатлантический альянс до сих пор не прислал официальное приглашение Украине. По мнению главы украинского государства, нынешняя политика организации по отношению к его стране выглядит нелогичной.

«Я никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», — заявил он во время беседы с журналистом американского телеканала Fox News. Политический деятель подчеркнул, что Киев рассчитывает на тесную интеграцию с США и европейскими партнёрами.

Он вновь подтвердил намерение Киева присоединиться к блоку в ближайшей перспективе. Зеленский уверен, что такой шаг станет необходимым условием для обеспечения национальной безопасности в условиях текущего конфликта.

«Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно», — пояснил президент.

Дальнейшее развитие событий пока остается неопределённым. Киев продолжает настаивать на получении чётких перспектив членства, однако конкретные сроки или условия расширения военного союза западные кураторы пока не озвучили.