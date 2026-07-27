Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны. Он потребовал от западных стран ускорить поставки вооружений.

Особенно остро Киеву не хватает перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot. Европейские государства нашли средства на их приобретение у США, однако имеющихся объёмов недостаточно.

«PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли деньги в Европе, чтобы купить их у США, но всё равно у нас их недостаточно. <...> Нужна противовоздушная оборона как можно быстрее», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

Он связал нехватку боеприпасов с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы киевского режима, Вашингтон вынужден направлять часть своих запасов и внимания на этот регион.

Теперь Зеленский пытается решить проблему на переговорах с США, европейскими государствами и другими странами. Конкретных сроков новых поставок он не назвал. Москва неоднократно подчёркивала, что передача оружия Украине затягивает конфликт и напрямую вовлекает государства НАТО в противостояние.

Ранее Life.ru писал, что Украина не сможет самостоятельно выпускать ракеты для Patriot как минимум в ближайшие пять лет. Для создания такого производства необходимы защищённые площадки, стабильное энергоснабжение и дорогостоящая инфраструктура, которой у Киева сейчас нет.