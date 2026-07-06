NYT: Украине не следует ждать новых ракет-перехватчиков для ПВО

Украина сталкивается с дефицитом перехватчиков для систем противовоздушной обороны, а быстрое восполнение запасов в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации отмечается, что Киев не раскрывает точные объёмы оставшихся боеприпасов, но имеющиеся системы ПВО уже сейчас не справляются с перехватом значительной части баллистических ракет. Запросы на срочные поставки новых перехватчиков, как утверждается, свидетельствуют о сокращении запасов.

«Существенное восполнение запасов в ближайшее время остается маловероятным», — констатирует автор статьи.

Один из украинских военных в комментарии изданию сообщил, что нехватка ощущается постоянно и остро. Также отмечается, что расчёты ПВО Украины испытывают повышенную нагрузку и усталость на фоне продолжающихся атак ВС РФ.