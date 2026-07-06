NYT: Украине не следует ждать новых ракет-перехватчиков для ПВО
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Украина сталкивается с дефицитом перехватчиков для систем противовоздушной обороны, а быстрое восполнение запасов в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Об этом пишет газета The New York Times.
В публикации отмечается, что Киев не раскрывает точные объёмы оставшихся боеприпасов, но имеющиеся системы ПВО уже сейчас не справляются с перехватом значительной части баллистических ракет. Запросы на срочные поставки новых перехватчиков, как утверждается, свидетельствуют о сокращении запасов.
«Существенное восполнение запасов в ближайшее время остается маловероятным», — констатирует автор статьи.
Один из украинских военных в комментарии изданию сообщил, что нехватка ощущается постоянно и остро. Также отмечается, что расчёты ПВО Украины испытывают повышенную нагрузку и усталость на фоне продолжающихся атак ВС РФ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа немедленно должна дать Киеву ещё систем противовоздушной обороны, поскольку Украина не справляется. Такое заявление она опубликовала на фоне массированного удара ВС РФ. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru. В Минобороны назвали это ответом на украинские теракты. Наутро после атаки спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пожаловался на дефицит перехватчиков. А Владимир Зеленский сообщил, что ПВО Украины не сбила ночью ни 1 баллистическую ракету.
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