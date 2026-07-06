Киеву срочно нужны новые системы ПВО после удара ВС РФ, заявила фон дер Ляйен
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Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, и этот вопрос обсудят на саммите НАТО в Анкаре. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в соцсети Х.
«Прошлой ночью российский режим в очередной раз слепо нанёс воздушный удар по гражданскому населению: по столице было выпущено более 400 дронов и ракет», — утверждает глава ЕК.
Однако, судя по кадрам из соцсетей, целями атаки стали объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Системы ПВО старались сбивать российские ракеты, однако из-за особенностей Patriot ракеты-перехватчики промахивались и прилетали в случайные места.
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