Американцы скинулись мужчине с самым маленьким пенисом на операцию

38-летний Майкл Филлипс из Северной Каролины решил пойти на операцию после многих лет переживаний из-за особенностей своего тела. По словам мужчины, длина его пениса составляет один сантиметр, что сильно влияет на качество жизни.

Филлипс утверждает, что испытывал серьёзные бытовые трудности и не мог нормально сходить в туалет, из-за чего носил подгузники.

«У меня есть заболевание под названием микропенис, из-за которого мой рост составляет всего 0,38 дюйма, из-за чего для меня крайне сложно ходить в туалет», — признался мужчина.

На проведение процедуры стоимостью $6000 для американца организовали онлайн-сбор. В итоге пользователи пожертвовали $13 500 — более чем в два раза больше первоначально необходимой суммы.

По данным TMZ, операция запланирована на 17 августа. Врач намерен использовать филлер для увеличения обхвата пениса. Оставшиеся средства Филлипс планирует направить на медицинские анализы, подготовку к процедуре и последующие консультации специалистов.

Ранее Life.ru писал, что в эпоху луксмаксинга мужчины всё чаще зацикливаются не только на челюсти, волосах и мышцах, но и на размере пениса. Старый комплекс получил новую подпитку из тиктока, порно, дейтинг-приложений и интернет-культуры, где чужие тела постоянно сравнивают, оценивают и превращают в повод для шуток.