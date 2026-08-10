«Спортивный пенис»: Врач объяснил, почему мужские гениталии уменьшаются после тренировки

Интенсивные физические нагрузки способны временно изменить внешний вид мужских гениталий. Врач Крис Бустаманте объяснил, почему после тренировки пенис у некоторых мужчин может казаться меньше обычного. Об этом стало известно изданию Mail Online.

Для такого эффекта используют неофициальное выражение «спортивный пенис». Речь идёт о временном втягивании органа, из-за которого он прижимается ближе к телу и визуально кажется меньше. По словам Бустаманте, который практикует как врач-эстетист и основал клинику Lushful Aesthetics, выраженность этого состояния у разных мужчин отличается. Кто-то практически не обращает на него внимания, а у кого-то возникает ощущение, будто орган втягивается внутрь.

Подобная реакция может возникать во время нагрузок, запускающих механизм «бей или беги». В частности, к ним относятся интенсивные кардиотренировки, включая бег, а также занятия с тяжестями. При таком сценарии организм увеличивает приток крови к активно работающим мышцам и временно сокращает кровоснабжение менее задействованных областей, в том числе гениталий.

Специалист отмечает, что в большинстве случаев повода для тревоги нет. После прекращения занятий тело постепенно остывает, нервная система возвращается в спокойное состояние, а кровообращение перераспределяется. Обычно прежний внешний вид восстанавливается за несколько минут или в течение часа. Однако обезвоживание, большое количество кофеина или предтренировочных добавок, холодная погода и чрезмерно тяжёлая нагрузка способны увеличить этот период.

При этом временное изменение внешности может повлиять и на психологическое состояние. Некоторые мужчины начинают переживать из-за размера и даже избегают общих раздевалок. Согласно статистике за 2024 год, Великобритания занимала 68-е место в мировом рейтинге среднего размера эрегированного пениса — 5,17 дюйма. Лидером оказался Эквадор с показателем 6,93 дюйма, далее следовали Камерун и Боливия. США также располагались выше Великобритании.

Сам по себе «спортивный пенис» обычно не представляет опасности. Однако сохраняющиеся без связи с тренировками изменения, проблемы с эрекцией, боль или онемение являются поводом обратиться к врачу, предупреждает Бустаманте.

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