Женщины рискуют задохнуться во время ПМС из-за пневмоторакса

Женщины рискуют задохнуться во время ПМС — всё дело в эндометриоз-ассоциированном пневмотораксе. В группе риска находятся дамы репродуктивного возраста — преимущественно от 15 до 50 лет. О том, что это за состояние, чем опасно и кому грозит, Life.ru рассказал торакальный хирург, врач-онколог, научный сотрудник СПб НИИФ Георгий Агафонов.



Из-за чего во время ПМС может случиться пневмоторакс

Механизм этого состояния напрямую связан с эндометриозом — заболеванием, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается там, где её быть не должно. Иногда эти клетки превращаются в «путешественников»: они выходят за пределы малого таза, поднимаются выше и прикрепляются к диафрагме (главной дыхательной мышце) или прямо к ткани лёгкого. В некоторых случаях они могут перерождаться из клеток, которые в норме находятся в этих областях. Георгий Агафонов Торакальный хирург, врач-онколог, научный сотрудник СПб НИИФ

Проблема заключается в том, что эти ткани продолжают жить по женскому календарю. Во время менструации они тоже реагируют на гормональный фон, начинают отторгаться и микрокровоточить, объясняет врач. На ткани лёгкого образуется крошечная ранка, через которую воздух просачивается в плевральную полость — пространство между лёгким и ребрами. В норме там вакуум, но скопившийся воздух начинает давить на лёгкое снаружи, заставляя его сжиматься.

Это состояние в медицине называют пневмотораксом — а конкретно в этом случае эндометриоз-ассоциированным пневмотораксом (ранее он назывался катамениальным — от греческого «ежемесячный»).

«Хотя торакальный (грудной) эндометриоз звучит как эпизод медицинского детектива и в целом считается редким заболеванием, он является одной из главных причин внезапного спадения лёгкого именно у женщин», — отмечает Агафонов.

Кто в группе риска?

В группе риска находятся женщины репродуктивного возраста — преимущественно от 15 до 50 лет. Чаще всего с такой патологией сталкиваются пациентки, у которых уже есть диагностированный эндометриоз органов малого таза, а также те, кто перенёс гинекологические операции. Особенность физиологии такова, что миграция клеток в брюшной полости чаще идёт по правой стороне, поэтому спадение лёгкого в подавляющем большинстве случаев происходит именно справа, уточнил хирург.

Как определить, что во время ПМС случился пневмоторакс

Обычный предменструальный синдром может сопровождаться болью внизу живота, слабостью или перепадами настроения, но он никогда не мешает дышать. Главный маркер лёгочной патологии — относительно чёткий график и характер боли. Если в первые дни цикла (или за 24–72 часа до него) у вас появляется резкое стеснение в груди, тяжесть при глубоком вдохе или острая колющая боль в боку, отдающая в плечо или шею, — это повод срочно выполнить рентгенографию грудной клетки и обратиться к торакальному хирургу. Иногда это может сопровождаться кашлем.

Как лечится это состояние?

Врачи успешно справляются с этим состоянием с помощью комплексного подхода, объяснил Агафонов. Сначала торакальные хирурги проводят малоинвазивную операцию: находят микротравмы с помощью видеокамеры, прижигают очаги эндометриоза и восстанавливают герметичность лёгкого. Затем к работе подключаются гинекологи, которые подбирают гормональную терапию. Это необходимо для того, чтобы «отключить» активность оставшихся блуждающих клеток и навсегда избавить пациентку от рецидивов.

А ранее Life.ru рассказывал, что в обществе периодически ведутся дискуссии о предоставлении женщинам выходного или удалёнки из-за сильных болей в критические дни. Гинекологи в целом поддерживают эту идею, но считают, что такая мера должна применяться не ко всем и только по медицинским показаниям.