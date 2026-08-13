Мужчину задержали после поджога военкомата в центре Владивостока

Полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге военного комиссариата в центре Владивостока. Возгорание произошло в здании на улице Уборевича, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

Сигнал о пожаре поступил спасателям, которые добрались до места уже через шесть минут. К их приезду помещения военкомата были сильно задымлены. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огнеборцам удалось оперативно справиться с пламенем.

Четыре человека самостоятельно покинули здание ещё до прибытия экстренных служб. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители установили предполагаемого поджигателя и задержали его. Им оказался 28-летний мужчина. Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что в Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили другой поджог военкомата – подозреваемого задержали ещё до реализации задуманного. По данным спецслужбы, мужчина вышел на связь с представителем СБУ, изучил объект и приготовил бутылки с зажигательной смесью. Реализовать план он не успел: силовики пресекли его действия и задержали.