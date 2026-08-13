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Регион
13 августа, 06:48

Российскую стримершу выслали из Казахстана за провокационные шутки

Российскую стримершу Fasoollka выслали из Казахстана и запретили въезд на 5 лет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fassoollka

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fassoollka

Из Казахстана выслали российскую стримершу Ксению Гузаеву (известную как Fasoollka). Ей запретили ей въезд в страну на пять лет. Причиной стали провокационные высказывания в соцсетях — она усомнилась в том, что Павлодар принадлежит Казахстану, и оскорбляла местных жителей. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Девушку привлекли к административной ответственности, после чего она покинула страну. В полиции подчеркнули, что закон и уважение к Казахстану обязательны для всех. Интернет в республике приравнивается к общественному месту, поэтому за публикациями следят.

«Ситуация волшебная, как вы уже все видели моё пребывание в Казахстане скоротечно окончено. Причиной тому стали шутки двухмесячной давности и огромное возмущение людей по этому поводу», — рассказала Ксения в соцсетях.

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Fasoollka — российская стримерша. Изначально вела игровые трансляции, позже сделала акцент на разговорный и IRL-контент.

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Наталья Афонина
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