Российскую стримершу выслали из Казахстана за провокационные шутки
Российскую стримершу Fasoollka выслали из Казахстана и запретили въезд на 5 лет
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fassoollka
Из Казахстана выслали российскую стримершу Ксению Гузаеву (известную как Fasoollka). Ей запретили ей въезд в страну на пять лет. Причиной стали провокационные высказывания в соцсетях — она усомнилась в том, что Павлодар принадлежит Казахстану, и оскорбляла местных жителей. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
Девушку привлекли к административной ответственности, после чего она покинула страну. В полиции подчеркнули, что закон и уважение к Казахстану обязательны для всех. Интернет в республике приравнивается к общественному месту, поэтому за публикациями следят.
«Ситуация волшебная, как вы уже все видели моё пребывание в Казахстане скоротечно окончено. Причиной тому стали шутки двухмесячной давности и огромное возмущение людей по этому поводу», — рассказала Ксения в соцсетях.
Fasoollka — российская стримерша. Изначально вела игровые трансляции, позже сделала акцент на разговорный и IRL-контент.
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