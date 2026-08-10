Казино само себя не прорекламирует: Блогера Маха.dxb объявили в международный розыск

Казахстанские власти объявили в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, известного в Сети как Маха.dxb. Блогера подозревают в продвижении нелегальных интернет-казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

«Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск: Хикматов Махмуд Умидович, 19.02.2000 года рождения, гражданин республики Узбекистан, известный блогер под псевдонимом Маха.dxb. Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Хикматов мог участвовать в схеме по продвижению запрещённых онлайн-казино на территории Казахстана. Организаторы обеспечивали доступ к таким площадкам, принимали и выплачивали средства через эквайринг, мобильные платежи и криптовалюту. Отдельным направлением работы была реклама, с помощью которой злоумышленники рассчитывали привлечь новых пользователей. Для этого к продвижению платформ привлекли Махмуда Хикматова.

Блогеру, как считают в АФМ, поручили искать инфлюенсеров, работающих в Казахстане, и организовывать размещение рекламных материалов. Всего он, по информации следствия, подключил к кампании более 35 блогеров. В числе привлечённых авторов оказался казахстанский блогер Кайсар Камза. Имея значительную аудиторию, он публиковал реферальные ссылки на нелегальные казино и получал деньги за переходы пользователей.

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