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Регион
3 августа, 05:23

Леонида Волкова* переобъявили в розыск

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon

Бывший глава ФБК** Леонид Волков* переобъявлен в розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. ОР(М)-53/2021 С. Мера пресечения: без меры пресечения», — говорится в карточке.

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Ранее бывшего профессора Уральского федерального университета Михаила Волкова, отца Леонида Волкова*, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Причины такого решения не раскрывались. До этого Волков-старший находился в списке на фоне уголовного дела о финансировании экстремистской организации.

В октябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Михаила Волкова на 300 тысяч рублей за финансирование ФБК**. Что касается самого Леонида Волкова*, то в 2025 году военный суд Москвы приговорил его к 18 годам лишения свободы. Также фигуранта обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и запретили ему вести деятельности в Интернете.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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