Леонида Волкова* переобъявили в розыск

Бывший глава ФБК** Леонид Волков* переобъявлен в розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. ОР(М)-53/2021 С. Мера пресечения: без меры пресечения», — говорится в карточке.

Ранее бывшего профессора Уральского федерального университета Михаила Волкова, отца Леонида Волкова*, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Причины такого решения не раскрывались. До этого Волков-старший находился в списке на фоне уголовного дела о финансировании экстремистской организации.

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