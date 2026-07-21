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21 июля, 13:44

Отца Леонида Волкова* исключили из списка террористов

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski, © Wikipedia / Alexander.shen

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski, © Wikipedia / Alexander.shen

Бывшего профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Михаила Волкова, отца Леонида Волкова*, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Причины такого решения пока не раскрываются. Ранее Волков-старший находился в списке на фоне уголовного дела о финансировании экстремистской организации.

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Ходорковский* наказал главу своей СБ за репутационный провал с Волковым*

Ранее мы писали, что в октябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Михаила Волкова на 300 тысяч рублей за финансирование ФБК**. Что касается самого Леонида Волкова*, то в 2025 году военный суд Москвы приговорил его к 18 годам лишения свободы. Также фигуранта обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и запретили ему вести деятельности в Интернете.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Полина Никифорова
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