Отца Леонида Волкова* исключили из списка террористов

Бывшего профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Михаила Волкова, отца Леонида Волкова*, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Причины такого решения пока не раскрываются. Ранее Волков-старший находился в списке на фоне уголовного дела о финансировании экстремистской организации.