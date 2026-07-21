Отца Леонида Волкова* исключили из списка террористов
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Бывшего профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Михаила Волкова, отца Леонида Волкова*, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Причины такого решения пока не раскрываются. Ранее Волков-старший находился в списке на фоне уголовного дела о финансировании экстремистской организации.
Ранее мы писали, что в октябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Михаила Волкова на 300 тысяч рублей за финансирование ФБК**. Что касается самого Леонида Волкова*, то в 2025 году военный суд Москвы приговорил его к 18 годам лишения свободы. Также фигуранта обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и запретили ему вести деятельности в Интернете.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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