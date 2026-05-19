Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 07:18

Ходорковский* наказал главу своей СБ за репутационный провал с Волковым*

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET,pa / Malte Ossowski/SVEN SIMON

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET,pa / Malte Ossowski/SVEN SIMON

Михаил Ходорковский* отобрал элитный особняк у главы своей службы безопасности за репутационный провал после нападения на Леонида Волкова*, сообщает RT. По данным издания, Крису Кучинскасу поручили отвести подозрения от экс-главы ЮКОСа и уничтожить улики. Напавших на топ-менеджера экстремистского ФБК**, напомним, нанял Леонид Невзлин*** — близкий соратник Ходорковского*, говорится в расследовании.

Жену Волкова* заметили с сумкой за 300 тысяч, пока ФБК** просит у людей деньги
Жену Волкова* заметили с сумкой за 300 тысяч, пока ФБК** просит у людей деньги

Дом Club House расположен на Бьют-авеню в Ричмонде, богатом пригороде Лондона, цены на жильё там начинаются от 2 миллионов фунтов (более 190 миллионов рублей), а сейчас особняк стоит около 2,7 миллиона фунтов. Фактически Кучинскаса пустили туда пожить, владельцем он так и не стал, рассказал источник в окружении Ходорковского*, который «жалует особо отличившихся приближённых дорогими подарками», тогда как большинство его сотрудников получают зарплату ниже средней по Европе.

Кучинскас работал над снижением репутационного ущерба от нападения на Волкова* вместе с главой безопасности Невзлина***, но они не смогли выработать единой позиции и не справились с задачей, после чего начали валить вину за провал друг на друга. Именно в это время дом переоформили с бермудского офшора на 35-летнюю дочь Ходорковского*. Предприниматель Андрей Матус, который неоднократно делился подробностями «кухни» экс-главы ЮКОСа, уверен, что Кучинскаса «выселили» именно за провалы.

Живут в роскоши, а бьют по россиянам. Как беглые министры и экономисты помогают Западу с санкциями
Живут в роскоши, а бьют по россиянам. Как беглые министры и экономисты помогают Западу с санкциями

Ранее Минюст РФ внёс книгу Михаила Ходорковского* в реестр экстремистских материалов. Кроме того, его оштрафовали за нарушение правил иноагента.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

*Включены в список иноагентов Минюста РФ, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

***Включён в список иноагентов Минюста РФ.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Михаил Ходорковский
  • Леонид Волков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar