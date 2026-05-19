Ходорковский* наказал главу своей СБ за репутационный провал с Волковым*

Михаил Ходорковский* отобрал элитный особняк у главы своей службы безопасности за репутационный провал после нападения на Леонида Волкова*, сообщает RT. По данным издания, Крису Кучинскасу поручили отвести подозрения от экс-главы ЮКОСа и уничтожить улики. Напавших на топ-менеджера экстремистского ФБК**, напомним, нанял Леонид Невзлин*** — близкий соратник Ходорковского*, говорится в расследовании.

Дом Club House расположен на Бьют-авеню в Ричмонде, богатом пригороде Лондона, цены на жильё там начинаются от 2 миллионов фунтов (более 190 миллионов рублей), а сейчас особняк стоит около 2,7 миллиона фунтов. Фактически Кучинскаса пустили туда пожить, владельцем он так и не стал, рассказал источник в окружении Ходорковского*, который «жалует особо отличившихся приближённых дорогими подарками», тогда как большинство его сотрудников получают зарплату ниже средней по Европе.

Кучинскас работал над снижением репутационного ущерба от нападения на Волкова* вместе с главой безопасности Невзлина***, но они не смогли выработать единой позиции и не справились с задачей, после чего начали валить вину за провал друг на друга. Именно в это время дом переоформили с бермудского офшора на 35-летнюю дочь Ходорковского*. Предприниматель Андрей Матус, который неоднократно делился подробностями «кухни» экс-главы ЮКОСа, уверен, что Кучинскаса «выселили» именно за провалы.

