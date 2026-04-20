Жена Леонида Волкова* (которого называют «политическим директором» ФБК**), выложила фото в честь своего 35-летия. На снимке, сделанном в Литовском национальном театре оперы и балета, Анна Бирюкова*** позирует с сумкой Fendi Baguette стоимостью около 2–3 тысяч фунтов (200–300 тысяч рублей).

Это не первый дорогой аксессуар в семье — ранее сам Волков* попадал на фото в плаще Burberry за 2 тысячи евро. При этом на днях ФБК** рассылал людям, которые когда-то жертвовали деньги организации, просьбы оформить постоянные платежи, не предупреждая о рисках.

Бывший сотрудник ФБК** Фёдор Горожанко также обратил внимание, что каждый социологический опрос, который проводит Анна Бирюкова***, стоит в среднем 17500 долларов. Всего в отчёте упомянуто 9 таких опросов, а на них уходит около 3% бюджета организации (156 тысяч долларов).

