Сибирскому борцу с коррупцией дали 4 года за крышевание подпольных казино
Обложка © VK / Суды общей юрисдикции Новосибирской области
В Новосибирске бывшего начальника отдела полиции, который боролся с коррупцией, самого осудили за взятки. Андрея Хомина приговорили к 4 годам тюрьмы и штрафу в 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ему также запретили 6 лет работать в полиции на руководящих должностях и лишили звания подполковника.
«Приговором суда Хомин А.Я. признан виновным в совершении указанных преступлений, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, Хомину А.Я. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 16 500 000», — говорится в сообщении.
Напомним, что Хомин вместе с коллегами прикрывал нелегальные казино в городе — это дело назвали «Сибирским Лас-Вегасом». Экс-полицейский полностью признал вину, помогал следствию и дал показания на бывших сослуживцев. Поэтому его судили отдельно и дали меньший срок, чем могли бы (максимум по этим статьям — 15 лет колонии). У него конфисковали 14 машин и 15 объектов недвижимости, которые, по версии следствия, он купил на взятки и оформил на родственников.
