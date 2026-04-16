Сибирскому борцу с коррупцией дали 4 года за крышевание подпольных казино

В Новосибирске бывшего начальника отдела полиции, который боролся с коррупцией, самого осудили за взятки. Андрея Хомина приговорили к 4 годам тюрьмы и штрафу в 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ему также запретили 6 лет работать в полиции на руководящих должностях и лишили звания подполковника.

«Приговором суда Хомин А.Я. признан виновным в совершении указанных преступлений, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, Хомину А.Я. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 16 500 000», — говорится в сообщении.