Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 10:43

ФСБ задержала высокопоставленных полицейских по делу о нелегальных казино в Новосибирске

ФСБ задержала в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры ОЭБиПК

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Об этом сообщает портал NGS.ru со ссылкой на источник.

Так, одним из задержанных оказался экс-начальник городского ОБЭПа Андрей Хомин, который в 06:00 (02:00 мск) прилетел в Новосибирск из Москвы. Также силовики взяли заместителя главы ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Дмитрия Шило, начальника ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова и сотрудника ведомства в Заельцовском районе Максима Абрамова, который ранее возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района. Задержали их всех в связи с делом о сети нелегальных казино в Новосибирске.

Спецназ провёл операцию в центре Москвы из-за двух девушек-подозреваемых

Спецназ провёл операцию в центре Москвы из-за двух девушек-подозреваемых

Ранее в Санкт-Петербурге полиция провела более 30 обысков по делу о взятках сотрудников МРЭО. Преступная группа создала специальные сайты в Интернете с предложением зарегистрировать транспортное средство вне очереди за денежное вознаграждение.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • ФСБ России
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров