ФСБ задержала высокопоставленных полицейских по делу о нелегальных казино в Новосибирске

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Об этом сообщает портал NGS.ru со ссылкой на источник.

Так, одним из задержанных оказался экс-начальник городского ОБЭПа Андрей Хомин, который в 06:00 (02:00 мск) прилетел в Новосибирск из Москвы. Также силовики взяли заместителя главы ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Дмитрия Шило, начальника ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова и сотрудника ведомства в Заельцовском районе Максима Абрамова, который ранее возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района. Задержали их всех в связи с делом о сети нелегальных казино в Новосибирске.