ФСБ задержала высокопоставленных полицейских по делу о нелегальных казино в Новосибирске
ФСБ задержала в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры ОЭБиПК
Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Об этом сообщает портал NGS.ru со ссылкой на источник.
Так, одним из задержанных оказался экс-начальник городского ОБЭПа Андрей Хомин, который в 06:00 (02:00 мск) прилетел в Новосибирск из Москвы. Также силовики взяли заместителя главы ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Дмитрия Шило, начальника ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова и сотрудника ведомства в Заельцовском районе Максима Абрамова, который ранее возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района. Задержали их всех в связи с делом о сети нелегальных казино в Новосибирске.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция провела более 30 обысков по делу о взятках сотрудников МРЭО. Преступная группа создала специальные сайты в Интернете с предложением зарегистрировать транспортное средство вне очереди за денежное вознаграждение.
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