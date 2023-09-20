В Петербурге полиция вышла на коллег, предлагавших "по-быстрому" поставить авто на учёт
Полиция Петербурга провела более 30 обысков по делу о взятках сотрудников МРЭО
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся регистрацией транспортных средств вне очереди за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице.
"Сотрудники экономической (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. — Прим. Лайфа) полиции Петербурга во взаимодействии с УСБ (Управление собственной безопасности. — Прим. Лайфа) главка и региональным Управлением по борьбе с киберпреступностью в результате оперативно-разыскной работы выявили организованную преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств", — говорится в опубликованном сообщении.
По данным следствия, участники группы создали специальные сайты, на которых и предлагалась коррупционная услуга. Подчёркивается, что для этого часть полученного дохода передавалась должностным лицам Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД. По предварительным расчётам, злоумышленники в погонах успели заработать на своей схеме десятки миллионов рублей.
А сегодня утром сотрудники экономической полиции, а также оперативники собственной безопасности и следователи провели более 30 обысков дома у фигурантов, в офисах коммерческих фирм и МРЭО. В свою очередь СК завёл уголовное дело по статье "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ).
Лайф писал, что суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки Управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева. Его обвиняют в получении взятки в 100 миллионов рублей.
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