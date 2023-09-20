В Петербурге полиция вышла на коллег, предлагавших "по-быстрому" поставить авто на учёт

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся регистрацией транспортных средств вне очереди за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице.

"Сотрудники экономической (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. — Прим. Лайфа) полиции Петербурга во взаимодействии с УСБ (Управление собственной безопасности. — Прим. Лайфа) главка и региональным Управлением по борьбе с киберпреступностью в результате оперативно-разыскной работы выявили организованную преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств", — говорится в опубликованном сообщении.

По данным следствия, участники группы создали специальные сайты, на которых и предлагалась коррупционная услуга. Подчёркивается, что для этого часть полученного дохода передавалась должностным лицам Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД. По предварительным расчётам, злоумышленники в погонах успели заработать на своей схеме десятки миллионов рублей.

А сегодня утром сотрудники экономической полиции, а также оперативники собственной безопасности и следователи провели более 30 обысков дома у фигурантов, в офисах коммерческих фирм и МРЭО. В свою очередь СК завёл уголовное дело по статье "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ).