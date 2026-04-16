Экс-депутата Госдумы Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по резонансному делу о хищении средств. Бывший депутат Госдумы и экс-гендиректор «Завода Исеть» Малик Гайсин признан виновным в крупной растрате.

Следствие установило, что сумма незаконно присвоенных активов превышает 385 миллионов рублей. Судебное разбирательство длилось значительное время, и сегодня инстанция поставила точку в этом процессе.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Помимо длительного заключения, фигуранту предстоит понести ответственность за совершенные финансовые махинации. Сторона защиты пока не делала официальных заявлений о намерении обжаловать вердикт.

В ближайшее время осужденный будет направлен к месту отбывания наказания. Прокуроры настаивали на строгом наказании, посчитав доказательства вины полностью обоснованными.

Ранее суд вынес приговор бывшему члену Совета Федерации от Тульской области Дмитрию Савельеву. Он признан виновным в подготовке убийства делового партнёра и приговорён к 10 годам колонии строгого режима.