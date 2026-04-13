Бывший сенатор Савельев получил 10 лет колонии за покушение на убийство

Суд вынес приговор бывшему члену Совета Федерации от Тульской области Дмитрию Савельеву. Он признан виновным в подготовке убийства делового партнёра и приговорён к 10 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент Life.ru. Экс-сенатора также лишили государственных наград.

Напомним, сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа 2023 года прямо в зале Совфеда по подозрению в организации убийства экс-бизнес-компаньона Сергея Ионова из-за того, что тот вернул не все растраченные средства. Заказчика изобличили через инсценировку убийства, после чего его арестовали на два месяца. Савельев был сенатором с 2016 года.

Ранее присяжные Тверского суда Москвы единогласно признали бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство предпринимателя из личной неприязни. Правоохранители раскрыли планы и организовали инсценировку убийства: после того, как Савельеву сообщили о смерти жертвы, он передал вознаграждение соучастнику. Обвинительный вердикт вынесен и в отношении Сергея Дюкова, который является вторым фигурантом дела — трижды судимый Сергей Дюков, он получил 8 лет исправительной колонии особого режима.