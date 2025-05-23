Вот это улов: Суд изъял у коррупционера-полицейского имущество на 69 млн рублей

Новосибирский суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией городского УМВД, Андрея Хомина. Речь идёт о 15 объектах недвижимости, 14 автомобилях и гидроцикле, сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура выяснила, что Хомин приобрёл данное имущество общей стоимостью более 69 миллионов рублей на доходы, законность которых не подтверждена. В частности, среди изъятого — дом площадью более 300 квадратных метров.

Основанием для иска послужила проверка, проведённая Генпрокуратурой в 2024 году в связи с обвинением Хомина в получении взяток за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Новосибирске.

Следствие установило, что Хомин оформлял активы на родственников и близких, включая бывшую супругу, с которой формально развелся в 2017 году, но продолжал вести совместное хозяйство, чтобы скрыть своё имущественное положение.