Вот это улов: Суд изъял у коррупционера-полицейского имущество на 69 млн рублей
В Новосибирске у бывшего главы УМВД изъяли 14 авто и 15 объектов недвижимости
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Новосибирский суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией городского УМВД, Андрея Хомина. Речь идёт о 15 объектах недвижимости, 14 автомобилях и гидроцикле, сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.
Генеральная прокуратура выяснила, что Хомин приобрёл данное имущество общей стоимостью более 69 миллионов рублей на доходы, законность которых не подтверждена. В частности, среди изъятого — дом площадью более 300 квадратных метров.
Основанием для иска послужила проверка, проведённая Генпрокуратурой в 2024 году в связи с обвинением Хомина в получении взяток за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Новосибирске.
Следствие установило, что Хомин оформлял активы на родственников и близких, включая бывшую супругу, с которой формально развелся в 2017 году, но продолжал вести совместное хозяйство, чтобы скрыть своё имущественное положение.
Ранее Life.ru писал, что Фрунзенский суд Санкт-Петербурга поддержал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему руководителю «Газпром энерго» Алексею Митюшову, его родственникам, деловому партнёру Юлии Симаковой и другим ответчикам, постановив передать их имущество в собственность государства. Суд принял решение о конфискации недвижимости, принадлежащей Алексею, Александру и Дмитрию Митюшовым, включая земельный участок и дом в Ленинградской области, квартиру в Крыму, машино-место и несколько офисных помещений в Москве.