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16 мая, 22:03

Имущество бывшего главы «Газпром энерго» Митюшова перешло государству

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову. В решении затронуты также его родственники, бизнес-партнёр Юлия Симакова и другие ответчики.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход России долей ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Стратегия», ООО УК «Меркури Кэпитал Траст»», отметила Дарья Лебедева, руководитель объединённой пресс-службы судов города.

Она добавила, что к государству перейдут доли Митюшова в указанных компаниях, инвестиционные паи закрытых фондов, а также пять земельных участков, жилой дом и два нежилых здания в Москве.

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Суд также распорядился о конфискации недвижимости, принадлежащей Александру и Дмитрию Митюшовым. Конфискации подверглись земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, машино-место и несколько офисов в Москве.

Как сообщал Life.ru, иск на имущество Митюшова и других менеджеров зарегистрировали в начале марта. По версии Генпрокуратуры, активы оказались в руках топ-менеджеров незаконно.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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