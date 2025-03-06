Генпрокуратура хочет изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление от Генеральной прокуратурой РФ против бывшего генерального директора компании «Газпром энерго» Алексея Митюшова, его делового партнёра Юлии Симаковой, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Русхимальянс» и бывшего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнёва, а также ряда частных коммерческих организаций.

Предметом искового заявления является требование о передачи в пользу государства ста процентов акций АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит — строительные решения», а также долей в уставном капитале более чем двадцати иных фирм, сообщила руководитель объединённой пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

«В общем, на 4 листа там. Иск принят к производству. Назначено предварительное судебное заседание», — прокомментировала она ситуацию.

По версии Генпрокуратуры, ответчики стали владельцами активов незаконно, поэтому в настоящее время предпринимают попытки легализовать их. Добиться этого можно путём переоформления собственности на других людей, в том числе родственников или офшорные структуры. Истец утверждает, что Митюшов является гражданином Литвы, обладает видом на жительство в Испании и на постоянной основе проживает за пределами России, предпринимая постоянные попытки скрыться от правосудия. В связи с этим прокуратура настаивает на аресте активов и движимого имущества ответчиков по делу.