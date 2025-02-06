Генпрокуратура подала иск о передаче России компании «Борец»

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием устранить иностранное влияние и вернуть в государственную собственность предприятия группы компаний «Борец», ведущего производителя насосов для нефтяной отрасли.

Ответчиками являются компании «Салтекор Инвестментс» из ОАЭ, «Борец Холдинг Компани ЛТД» и «Центр разработки нефтедобывающего оборудования» с Сейшельских Островов. В числе третьих лиц, как сообщает РИА «Новости», указаны ООО «ПК «Борец», ФАС и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

ГК «Борец» — крупнейший производитель электроцентробежных насосов в России, включающий несколько дочерних компаний. Генпрокуратура утверждает, что контроль над группой осуществляется гражданами Великобритании, Швеции и Израиля, связанными с бизнесом ЮКОСа, которые вывели холдинг из-под госконтроля.

После начала специальной военной операции они предприняли меры для сокрытия своей собственности, действуя в интересах западных стран и нанося экономический ущерб России. Прокуратура требует признать недействительными ряд сделок и вернуть 99,99004% долей ООО «ПК «Борец» в государственную собственность. Иск направлен в Арбитражный суд Калининградской области.