В России начнут конфисковывать зарубежные активы

Российские власти планируют изымать активы стран, конфисковавших имущество РФ. Соответствующий законопроект уже согласовали с ключевыми государственными органами, а на следующей неделе он пройдёт процедуру рассмотрения правительственной комиссией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроект направлен на выполнение указа главы государства от 23 мая 2024 года. Согласно тексту, иностранные активы могут быть изъяты и переданы в собственность государства. Перечень таковых подготовит правкомиссия по иностранным инвестициям, его текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИД. Оценивать стоимость изымаемого будут в соответствии со специальной процедурой.

До этого иностранные активы в России не изымали. Сейчас в стране действует лишь блокировка средств и ценных бумаг из недружественных стран. Иностранные инвесторы не могут их отозвать без согласия российских властей.